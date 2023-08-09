Экология 09 августа 2023, 09:40 Утилизатор впервые в России провел электронную сделку на выполнение нормативов РОП РЭО

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Утилизаторы начали предоставлять услуги по выполнению норматива утилизации через цифровую платформу Российского экологического оператора после принятия закона о совершенствовании расширенной ответственности производителя (РОП). Закон об ответственности производителей за утилизацию отходов Президент РФ подписал 4 августа.

«Закон устанавливает четкие правила утилизации отходов упаковки и товаров, производители будут обязаны выполнять нормативы утилизации. К моменту принятия закона уже почти год работает наша торговая онлайн-площадка, на которой можно заключать сделки по выполнению нормативов. Уже сейчас на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) в рамках РОП можно рассчитать экосбор, выставить на продажу или покупку нормативы, заключить соглашение с верифицированными утилизаторами. Кто еще не зарегистрировался на ЭТП, сейчас самое время это сделать», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Одними из первых, кто совершил сделки по нормативам, стали компания «БАНКО» и утилизаторы «Сканди Пакк» и А О Каменская БКФ. Сделка по выполнению норматива утилизации 337 тонн канцелярских бумажных принадлежностей обошлась «БАНКО» в 270 296 рублей, 290 тонн упаковки из гофрированного картона — в 290 000 рублей.

«Президент подписал закон о РОП, и у нас уже есть готовая площадка, на которой можно заключать сделки по выполнению нормативов. Регистрируйтесь на площадке для удобного выполнения обязанности по РОП», — добавил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.