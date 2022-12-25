25 декабря 2022, 17:21
Утечка нефтепродуктов в Днестр произошла на западе Украины
Глава ВГА Онищук: анализ показал превышение норм загрязнения Днестра нефтепродуктами
Специалисты зафиксировали серьезное загрязнение реки Днестр, которая протекает через западные области Украины. В воду попало большое количество нефтепродуктов. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в своем Telegram-канале.
«Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области», — отметила она.
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По словам главы Ивано-Франковской администрации, в результате выявлено загрязнение нефтепродуктами Днестра в районе города Галича. После лабораторных исследований воды выяснилось, что показатели превысили предельно допустимые нормы загрязнения опасными веществами в 200 раз.
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Онищук обратила внимание, что местных жителей предупредили о происшествии. На одном из участков реки планируют установить боновые заграждения.
В конце ноября нефтепродукты загрязнили более 40 тысяч квадратных метров Черного моря в Сочи.
Украина
Экология
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