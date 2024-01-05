Экология 05 января 2024, 01:08 Утечка газовой смеси с метанолом произошла в Сыктывкаре Прокуратура: на бумажном комбинате в Коми произошел выброс загрязняющих веществ Википедия

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Выброс загрязняющих веществ в атмосферу произошел на территории промышленной зоны «Сыктывкарского ЛПК». Прокуратура Республики Коми организовала проверку. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, выброс загрязняющих веществ произошел в четверг, 4 января.

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«Прокуратура Республики Коми во взаимодействии с Печорским управлением Ростехнадзора организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов», — сообщили в ведомстве.

Главное управление МЧС по региону сообщило об утечке газовой смеси с содержанием метанола. По данным ведомства, авария произошла из-за прорыва диафрагмы на пятой выпарной станции Сыктывкарского ЛПК.

«Утечка силами предприятия устранена в течение 10 минут. Автоматические датчики предприятия превышения предельно допустимой концентрации метанола не зафиксировали. Сложившиеся погодные условия способствуют удержанию смеси в приземных слоях атмосферы», — добавили в МЧС.

В среду, 3 января, четыре человека насмерть отравились угарным газом в Люберцах.