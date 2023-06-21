21 июня 2023, 23:51
Устранение последствий дождей началось в Тюмени
Откачка дождевых вод началась в Тюмени на улице Малиновского, Западносибирской, 50 лет ВЛКСМ, Ватутина, Газовиков после затяжных ливней. Об этом сообщило Ura.ru.
В городе выпало свыше 100 миллиметров осадков менее, чем за двое суток. Откачивать воду приходится в местах, где отсутствуют ливневки. Ведущий инженер квартальной инспекции Службы заказчика по благоустройству ВАО уже оценил ход работы. Он не выявил нарушений, сообщили в официальной группе мэрии Тюмени «Тюмень — наш дом».
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