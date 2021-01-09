Установлены правила по ликвидации разливов нефти

Согласно тексту документа, правила распространяются на разлив нефти и продуктов ее переработки на территории России за исключением внутренних морских вод и территориального моря страны.

Все нефтедобывающие компании должны представить план работ по ликвидации разлива нефти и представить его в МЧС, Росприроднадзор и Федеральное агентство речного и морского транспорта.

Раз в три года компании должны проводить учения для персонала в соответствии с созданным планом. По итогам специальная комиссия из надзорных органов выдаст заключение о готовности организации продолжать работу.

В случае аварии фирма обязуется сообщить об утечке в региональный главк МЧС, власти региона и муниципалитета, управления Росприроднадзора и Ростехнадзора. Если разлив нефти окажется большим и количества сотрудников компании для его ликвидации не хватит, то она должна запросить дополнительную помощь у местных властей и контролирующих органов.

Также документ определяет критерии объектов, где может вестись разведка, добыча и переработка нефти. Установлены правила для хранения и транспортировки сырья.