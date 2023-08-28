Экология 28 августа 2023, 09:58 Уссурийская таможня после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» заметила спрос на российскую соль Китайцы на фоне сброса воды на АЭС «Фукусима-1» начали вывозить соль из Приморья

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Граждане Китая начали увозить из Приморья соль. Представитель Уссурийской таможни заявил, что до сброса воды с АЭС «Фукусима-1» эту продукцию через границу, как правило, не возили, сообщило РИА «Новости».

«Действительно, отмечаем, что у китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар (соль) в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем», — сказали специалисты.

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Необычные перемены заметили на международном автомобильном пункте пропуска Пограничный. Раньше, по словам таможенников, китайцы везли другие товары, а теперь стали забирать на родину соль. На других пунктах пропуска такой тенденции не заметили.

Оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» спустя 12 лет после аварии из-за цунами начал сброс воды, которая охлаждала реакторы. В Японии заявили, что ее очистили от всех радионуклеотидов, кроме трития. Геоэколог Сергей Якуцени предупредил, что даже в таком виде вода со станции может нанести ущерб.