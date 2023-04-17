Экология 17 апреля 2023, 11:24 Услуга «Личный брокер» появилась на площадке по продаже вторсырья

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Личный брокер помогает искать наиболее выгодные сделки и актуальные предложения по лоту.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторсырья (ЭТП), созданная в сентябре 2022 года Российским экологическим оператором, добавила новую услугу по персональному анализу лотов на вторсырье — «Личный брокер». Бесплатно получить ее могут прошедшие опрос площадки пользователи.

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«На ЭТП появилась новая функция, которая позволяет пользователям сэкономить время при поиске контрагентов. Это сервис „Личный брокер“. Площадка создана для удобной купли-продажи вторичного сырья, поэтому ее функционал продолжает расширяться в соответствии с запросами пользователей. Сейчас их количество уже превысило 750», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Личный брокер» представляет собой персональный сервис для пользователей Электронной торговой площади РЭО (ЭТП). Личный брокер ищет актуальные предложения по лоту пользователя, предлагает наиболее выгодные условия для выхода на сделку.

«Пользователю остается только быть на связи, чтобы своевременно принимать решения по полученным предложениям. Сейчас эта функция доступна в годовом тарифе. А если вы пройдете опрос на площадке, то получите эту услугу бесплатно и можете пользоваться ей 30 дней», — сообщил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Для того, чтобы пройти опрос, необходимо зарегистрироваться на площадке по ссылке.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). К площадке присоединились свыше 750 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 696 миллионов рублей.