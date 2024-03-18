Экология 18 марта 2024, 14:46 Условия торговли вторсырьем на электронной платформе изменятся с апреля РЭО

Читать 360tv в

Тарифная сетка на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) изменится с апреля 2024 года.

«Цифровая платформа РЭО по торговле вторсырьем показала огромный спрос среди игроков рынка, отрасли по обращению с отходами и смежных сфер. На сегодняшний день на ЭТП зарегистрировано 2470 пользователей. Площадка продолжает развиваться и наращивать функционал, а также становиться удобным инструментом для тех, кто развивает экономику замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

«На сегодняшний день пользователи ЭТП разместили уже более 1100 лотов на общую сумму 2,8 млрд рублей. Мы постепенно вводим удобные тарифные планы для участников с разными запросами. С апреля 2024 года на платформе будет два тарифа — по 30 тысяч рублей на полгода и 60 тысяч рублей на год. Наша площадка позволяет компаниям выполнять обязанность по расширенной ответственности производителей (РОП), новые правила которой вступили в силу в этом году, а также заниматься непосредственно торговлей вторсырьем, которое все больше находит применение в производствах», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

С 2025 года на ЭТП будет один тариф — годовой, его стоимость составит 120 тысяч рублей. Те, кто в 2024 году оплатят годовой за 60 тысяч рублей, в 2025 году смогут купить годовой не за 120, а за 60 тысяч рублей.

Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов была создана в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.