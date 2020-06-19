«Ущерба для природы нет». Губернатор рассказал о пятне на Умбозере под Мурманском

Бирюзовое пятно, которое образовалось на поверхности Умбозера в Мурманской области, по предварительным данным не наносит ущерб природе. Вероятнее всего, оно образовалось после схода селя.

Об этом рассказал журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Его слова процитировало РИА «Новости».

Глава региона подчеркнул, что ситуация с пятном на Умбозере находится на его контроле. Он рассказал, что Роспотребнадзор и экологи склоняются к тому, что источником загрязнения стали не промышленные предприятия. Однако для полной уверенности необходимо дождаться результатов всех анализов.

Предполагается, с высокой долей вероятности, четкого подтверждения нет, только версия — Кольский научный центр и экологи фиксируют, что из-за большого объема снега и резкого таяния селевой поток принес большую концентрацию алюминия Андрей Чибис.

Никакой угрозы для жителям пятно не несет — обстановку контролируют ежечасно, и возможные варианты для обеспечения водой населенные пункты уже проработаны. Губернатор подчеркнул, что власти региона беспокоятся за природу, но исследования указывают на то, что и для экологии это пройдет безвредно — вся взвесь, скорее всего, просто осядет на дне озера. При этом уровень алюминия в воде радикально снижается, и ученые не видят никаких причин для беспокойства.