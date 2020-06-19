«Ущерба для природы нет». Губернатор рассказал о пятне на Умбозере под Мурманском
Об этом рассказал журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Его слова процитировало РИА «Новости».
Глава региона подчеркнул, что ситуация с пятном на Умбозере находится на его контроле. Он рассказал, что Роспотребнадзор и экологи склоняются к тому, что источником загрязнения стали не промышленные предприятия. Однако для полной уверенности необходимо дождаться результатов всех анализов.
Предполагается, с высокой долей вероятности, четкого подтверждения нет, только версия — Кольский научный центр и экологи фиксируют, что из-за большого объема снега и резкого таяния селевой поток принес большую концентрацию алюминияАндрей Чибис.
Никакой угрозы для жителям пятно не несет — обстановку контролируют ежечасно, и возможные варианты для обеспечения водой населенные пункты уже проработаны. Губернатор подчеркнул, что власти региона беспокоятся за природу, но исследования указывают на то, что и для экологии это пройдет безвредно — вся взвесь, скорее всего, просто осядет на дне озера. При этом уровень алюминия в воде радикально снижается, и ученые не видят никаких причин для беспокойства.