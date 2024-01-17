Экология 17 января 2024, 16:02 Ущерб от свалки в Дагестане оценили в почти 21 млрд рублей Росприроднадзор оценил ущерб от свалки около Махачкалы почти в 21 млрд рублей РИА «Новости»

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Ущерб от свалки в районе Махачкалы составил более 20 миллиардов рублей. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Стихийная свалка образовалась в местности Черкес-Кутан в районе Махачкалы. Как отметила Радионова, сотрудники Росприроднадзора обследовали территорию. После проверки они подсчитали ущерб, который получила природа в результате образования свалки. Сумма составила 20 миллиардов 988 миллионов 551 тысячу рублей.

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«Виновник — Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан», — отметила глава ведомства.

Росприроднадзор передал материалы дела в прокуратуру, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.

Горы мусора начали скапливаться в районе Махачкалы еще в начале 2021 года. В июле прошло года несанкционированная свалка загорелась. Площадь возгорания составила около 150 «квадратов».