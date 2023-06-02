Экология 02 июня 2023, 20:20 Уровень вредных веществ у московских автотрасс сократился в 2,5 раза Концентрации вредных веществ вблизи автотрасс в Москве снизились в 2,5 раза за 10 лет РИА «Новости»

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За последнее десятилетие воздух в столице возле автомобильных трасс стал чище более чем в два раза. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

Экологический мониторинг показал, что с 2013 года в главном российском мегаполисе в два с половиной раза снизились концентрации загрязняющих веществ в воздухе рядом с автомобильными трассами.

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«В Москве действуют экологические требования к автобусам (не хуже „Евро-3“ при въезде на МКАД и территорию города, ограниченную МКАД; не хуже „Евро-5“ для частных перевозчиков, работающих на городских маршрутах) и к грузовым автомобилям (не хуже „Евро-2“ в пределах МКАД и не хуже „Евро-3“ в пределах ТТК)», — уточнил Кульбачевский.

Сейчас департамент старается импортозаместить оборудование на станциях контроля качества воздуха. Аналитическая лаборатория уже полностью оснащена отечественными хроматографами, теперь идут работы по импортозамещению высокоточных газоанализаторов. В 2023-м планируют установить первые экземпляры, не уступающие лучшим западным образцам.

Они заменят действующее оборудование на автоматических станциях контроля загрязнения атмосферы по истечении срока полезного использования импортных аналогов, добавил Кульбачевский.

Ранее работники Московского НПЗ рассказали о технологиях очистки воды и качестве воздуха в столице.