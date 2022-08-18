Уровень воды в Рейне побил антирекорд

Река Рейн настолько сильно обмелела из-за жары, что поставила антирекорд. В Нидерландах, у деревни Лобит, ее уровень опустился до рекордно низких значений. Об этом сообщил сайт The NL Times со ссылкой на данные агентства по водным ресурсам Министерства инфраструктуры и водного хозяйства.

«Уровень воды в Рейне возле Лобита был измерен на 6,49 метра 29 октября 2018 года. До сих пор это считалось самым низким уровнем воды за всю историю», — сообщили чиновники.

Важно и то, что река обмелела летом. Обычно Рейн достигает самого низкого уровня осенью, когда талая вода с Альп перестает его подпитывать. Специалисты агентства предположили, что благодаря осадкам в ближайшие дни уровень воды в реке немного повысится, но потом опять пойдет на убыль.

Власти Нидерландов предпримут две меры в связи с пересыханием водоемов и нехваткой воды на востоке и юге страны. Они намерены предотвратить дальнейшее засоление канала Амстердам — Рейн и ввести одностороннее движение судов по Бовен — Эйссел.

Энергетический кризис в Европе усугубится из-за действия засухи и обмеления рек, сообщило Nation News. Это ограничит поставки жизненно необходимых товаров.