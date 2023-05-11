11 мая 2023, 23:17
Уровень воды в озере Тосканка поднялся
Уровень воды в озере Тосканка в Ворсме Павловского округа поднялся. Ранее водоем обмелел из-за неудачного ремонта плотины. Об этом сообщило ИА «Время Н».
Данное озеро является особо охраняемой природной территорией. Весной уровень воды в нем сильно снизился. Во время ремонта плотины строители установили мешки с песком и щебнем, которые смыло с началом половодья. Однако в последнее время водоем начал восстанавливаться благодаря естественному притоку реки Кишма и подземным источникам.
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