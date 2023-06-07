Экология 07 июня 2023, 07:23 Уровень воды в Новой Каховке продолжил падать 7 июня Власти Новой Каховки сообщили о продолжении снижения уровня воды после ЧП на Каховской ГЭС Pxhere

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Утром 7 июня уровень воды в Новой Каховке продолжил падать после разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», — сказано в сообщении.

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Атака на Каховскую ГЭС произошла ночью 5 июня. Из-за этого гидроэлектростанция оказалась разрушена. Населенные пункты рядом с ней, в том числе Новую Каховку, стало затапливать. Известно, что в воде оказались 1335 домов в Херсонской области. Жителей прибрежных зон эвакуировали.

Накануне появились снимки станции с воздуха. На них видно, что часть дамбы рухнула, а вырвавшиеся потоки начали затапливать территорию вокруг себя. Кроме того, здание ГЭС раскололось. Вечером во вторник стало известно, что уровень воды в Новой Каховке упал на несколько сантиметров.