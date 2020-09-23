Уровень воды на Байкале стал критическим

В Минприроды Бурятии заявили, что каждый день уровень воды в Байкале растет на сантиметр. Уже видны негативные последствия этого. В правительстве заявили, что такое многоводие может сказаться на качестве байкальской воды, славящейся своей кристальной чистотой. Это объясняется нарушением водообмена в дельте реки Селенги.

Местная комиссия решила объявить режим повышенной готовности. Все руководители заказников, национальных парков и особых охранных зон должны будут следить за обстановкой и принимать оперативные решения, если ситуация ухудшится.