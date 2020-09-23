Уровень воды на Байкале стал критическим
Воды в Байкале стало пугающе много. Уровень достиг уже критической отметки. В Бурятии заявляют, что воду необходимо сбросить через Иркутскую ГЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
В Минприроды Бурятии заявили, что каждый день уровень воды в Байкале растет на сантиметр. Уже видны негативные последствия этого. В правительстве заявили, что такое многоводие может сказаться на качестве байкальской воды, славящейся своей кристальной чистотой. Это объясняется нарушением водообмена в дельте реки Селенги.
Местная комиссия решила объявить режим повышенной готовности. Все руководители заказников, национальных парков и особых охранных зон должны будут следить за обстановкой и принимать оперативные решения, если ситуация ухудшится.