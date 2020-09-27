Уровень воды на Амуре у Комсомольска-на- Амуре поднялся на 19 см

На утро 27 сентября уровень Амура у города Комсомольск-на- Амуре составил 677 см, прирост за сутки достиг 19 см. Максимальное повышение уровня реки зафиксировано на Амуре около села Циммермановка — 21 см.

По данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в Комсомольском городском округе под угрозой подтопления оказались 143 дачных участка. Уже подтоплены подвалы шести социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов.

Автоматизированный гидрологический комплекс Хабаровского гидрометцентра зафиксировал повышение уровня воды в Хабаровске за сутки на 11 см до 569 см. В городском округе и самом городе в зоне подтопления оказались семь жилых домов, 137 приусадебных участков и семь участков внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы.

Группы сотрудников МЧС на плавательных средствах приведены в состояние готовности для реагирования на возможные происшествия и оказание помощи людям.

«В результате повышения уровней воды до отметок неблагоприятного явления и выше в зону подтопления попадают пойменные места, прибрежные территории, пониженные участки местности в населенных пунктах, не защищенные дамбами, садово-огородные товарищества, сельхозугодия, участки дорог местного значения, линии ЛЭП и связи», — говорится в сообщении пресс-службы.

На территориях Хабаровского края и Еврейской автономной области 14 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня сразу в 10 районах.