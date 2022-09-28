Уровень утилизации отходов вырастет на 16,4% в 2022 году за счет новых предприятий | 360°

Экология 28 сентября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Уровень утилизации отходов вырастет на 16,4% в 2022 году за счет новых предприятий

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Создание новых объектов обращения с отходами позволит увеличить объемы утилизации на 16,4% по сравнению с 2021 годом, или на 0,76 миллиона тонн в год. Как сообщили в Российском экологическом операторе, всего в 2022 году планируется ввод 34 объектов.

«Необходимое условие для развития инфраструктуры обращения с отходами — это привлечение в отрасль инвестиций. Пожалуй, это главная задача, которую решает Российский экологический оператор как институт развития. За период 2019 — 2021 годов в России было введено в эксплуатацию 187 объектов обращения с отходами, включая 25 комплексных объектов. Это позволит увеличить объемы обработки отходов на 3,62 миллиона тонн, а утилизации на 0,76 миллион тонн в год», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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За 2019−2021 год в России утилизировалось 4,63 миллиона тонн отходов в год за счет запуска новых объектов, в 2022 году этот показатель вырастет до 5,39 миллиона, это больше на 16,4%. В 2019-2021 гг введено 37 объектов утилизации и 20 участков утилизации в составе 25 комплексных объектов. Всего за этот период было построено 187 объектов обращения, включая 25 комплексных. К концу 2022 года будет введено ещё 2 предприятия и 5 участков по утилизации.

Обработка (сортировка) ТКО вырастет на 3,62 миллиона тонн в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Тогда этот показатель составил 15,52 миллиона тонн. Таким образом уровень обработки вырастет на 23,3% и станет равняться 19,14 миллионам тонн. В 2019-2021 гг введено 97 объектов утилизации и 25 участков обработки в составе 35 комплексных объектов. К концу 2022 года будет введено ещё 24 предприятия и 8 участков по обработке отходов.

Одной из мер поддержки РЭО является финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зеленых, выпускаемых госкомпанией, с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Это позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке менее 5% годовых.

В 2022 году с участием РЭО будут заключены концессионные соглашения на создание и реконструкцию 65 объектов в 31 регионе страны на общую сумму в 166 млрд рублей. В 2023 году будут подписаны соглашения на 49 объектов в 27 регионах страны на сумму в 145 млрд рублей и в 2024 году количество дополнительно стартуют 19 проектов в 10 регионах страны на сумму в 57 млрд рублей.

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