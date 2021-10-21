Уровень радиации измерили в Ростовской области после остановки энергоблока на АЭС

Радиационная обстановка в Ростовской области после отклонений в работе блока соответствует средним значениям. Об этом заявило управление Роспотребнадзора по региону.

«По результатам контроля уровень естественного гамма-фона на административных территориях области, в том числе Ростовской АС, составляет 0,10–0,12 мкЗв/ч, что соответствует средним значениям многолетних наблюдений, характерным для Ростовской области», — сказано в сообщении с данными о радиационной обстановке в Ростовской области по состоянию на 21 октября.

В ведомстве подчеркнули, что регулярно проводится мониторинг радиационной обстановки на территории Ростовской области.

Ранее стало известно, что работа блока № 2 Ростовской АЭС была остановлена в ночь на четверг. Информация об утечке пара не подтвердилась. Настоящая причина остановки работ — небольшой дефект в теплообменном контуре, радиоактивности там нет. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом», который входит в состав Росатома. Энергоблоки № 3, № 4 работают в обычном режиме.