Экология 14 июля 2023, 16:19 Уровень обработки и утилизации ТКО в России по итогам первого полугодия 2023 года составил 52,9% и 12,6% соответственно РЭО

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Российский экологический оператор подвел итоги реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в регионах за первое полугодие 2023 года. По данным субъектов РФ, на обработку за 6 месяцев 2023 года направлено 52,9% ТКО, на утилизацию — 12,6%.

«РЭО регулярно собирает данные от регионов в части объемов обработки и утилизации ТКО. За первое полугодие 2023 года, согласно мониторингу, доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в Российской Федерации составила 52,9%, на утилизацию — 12,6%. При этом по итогам 2022 года, согласно уточненным отчетам, доля отходов, направленных на утилизацию, составила 11,9% от массы образованных ТКО. Доля твердых ТКО, направленных на обработку, составила 49,9%», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — 100% сортировка ТКО и снижение объема ТКО, направляемых на полигоны, в 2 раза. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.