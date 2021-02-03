Уроки эко-дайвинга начали проводить для жителей Челябинска

«Когда идешь под водой и видишь, сколько там мусора, поневоле сначала собирали сами, где-то выносили бутылки, банки. Сейчас на уровне министерства уже», — отметил мастер по дайвингу Олег Бубенков.

По словам инструкторов, курс длится 36 часов. На практику отводят 10 часов. Тренировки проводятся в одном из бассейнов города. Людей учат правильно надевать специальное снаряжение, маску и ласты. Также специалисты объясняют язык жестов. Берут на курсы местных жителей от 14 до 70 лет. Прежде чем заниматься, необходимо пройти медицинский осмотр.

Большая часть учеников и инструкторов являются волонтерами. Многие из них ранее участвовали в акциях по очистке водоемов.