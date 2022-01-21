Уральский экоактивист создал урну для голосования окурками

Копейский экоактивист, известный в социальных сетях под псевдонимом Чистомэн, придумал способ научить курильщиков не мусорить. На остановке общественного транспорта он установил урну для голосования окурками. Подробности он раскрыл на своей странице во «ВКонтакте».

Источник фото: vk.com/chisto_men

В качестве основы экоактивист взял ящик для электроразводки с двумя прозрачными окошками и отверстиями для голосования. Курильщики могут выбрать ответ на вопрос, волнующий многих россиян: чем заправлять окрошку. Выбрать можно квас или кефир, бросив окурок в соответствующее отверстие.

«Сделал первую и единственную в регионе урну для окурков с голосованием. Это удобно и практично. Общество курильщиков будет постепенно привыкать к словосочетанию „окурок в урну“ вместо „окурок себе под ноги“», — написал Чистомэн.

В комментариях пользователи посоветовали ему немного изменить конструкцию и добавить место для тушения окурков, чтобы избежать возможного возгорания. Экоактивист заявил, что пока урна повисит так, а когда заполнится, он поменяет конструкцию.