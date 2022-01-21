Уральский экоактивист создал урну для голосования окурками
Экоактивист из Копейска повесил урну для голосования окурками на остановке
Копейский экоактивист, известный в социальных сетях под псевдонимом Чистомэн, придумал способ научить курильщиков не мусорить. На остановке общественного транспорта он установил урну для голосования окурками. Подробности он раскрыл на своей странице во «ВКонтакте».
В качестве основы экоактивист взял ящик для электроразводки с двумя прозрачными окошками и отверстиями для голосования. Курильщики могут выбрать ответ на вопрос, волнующий многих россиян: чем заправлять окрошку. Выбрать можно квас или кефир, бросив окурок в соответствующее отверстие.
«Сделал первую и единственную в регионе урну для окурков с голосованием. Это удобно и практично. Общество курильщиков будет постепенно привыкать к словосочетанию „окурок в урну“ вместо „окурок себе под ноги“», — написал Чистомэн.
В комментариях пользователи посоветовали ему немного изменить конструкцию и добавить место для тушения окурков, чтобы избежать возможного возгорания. Экоактивист заявил, что пока урна повисит так, а когда заполнится, он поменяет конструкцию.