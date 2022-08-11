Урал стал лидером в создании мусорных заводов на основе партнерства государства и бизнеса

В регионе построят к 2030 году 9 предприятий по обращению с отходами

До 2030 года в Уральском федеральном округе появятся объекты обращения с твердыми коммунальными отходами совокупной мощностью более трех миллионов тонн в год. Как сообщили в Российском экологическом операторе, Урал стал лидером среди федеральных округов в государственно-частном партнерстве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — в четырех регионах уже заключены девять концессионных соглашений о создании 9 комплексных объектов.

«Уральский федеральный округ стал лидером по реализации проектов в сфере обращения с ТКО через механизм концессионных соглашений. На сегодняшний день в 4 из 6 регионов уже заключены 9 концессионных соглашений на создание объектов мощностью около 2,1 млн тонн с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей. Это более 60% от всей необходимой инфраструктуры, которую нам необходимо построить в округе до 2030 года. Всего на Урале будет построено мощностей для обработки более 3 млн тонн (с отбором вторичных материальных ресурсов не менее 15% в год) и для утилизации около 1,2 млн тонн. Общий объем инвестиций, необходимых для создания перспективных объектов в округе, составляет около 50 млрд рублей», — сказал Денис Буцаев.

«Тюменская область является лидером федерального округа по созданию инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. С 2018 по 2019 год там было построено три комплексных объекта на сумму более 3,5 млрд рублей мощностью 415 тысяч тонн. То есть эти объекты фактически полностью обеспечивают обработку всего объема ТКО и, таким образом, показатель 2024 года по обработке отходов уже перевыполнен. Однако для достижения всех показателей нацпроекта в Тюменской области необходимо создать дополнительные мощности по утилизации ТКО», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев.

Больше всего объектов необходимо построить в Свердловской области — 12 объектов мощностью 1,5−1,7 млн тонн. Общий планируемый объем инвестиций предварительно оценивается в сумму около 22 млрд рублей. По двум ключевым объектам (Екатеринбург на 700 тысяч тонн и Нижний Тагил на 185 тысяч тонн) концессионные соглашения уже заключены с общим объемом инвестиций более 15 млрд рублей.

В Курганской области планируется построить объект на 160 тысяч тонн в год стоимостью около 1,6 млрд рублей. В Челябинской области уже реализуется концессионное соглашение. В июле 2022 года в Магнитогорске введен в эксплуатацию современный комплексный объект на 200 тысяч тонн обработки и утилизации ТКО. В регионе запланировано построить на основе концессий еще три перспективных объекта на 430 тысяч тонн на общую сумму около 5 млрд рублей.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) — единственный в стране регион, где все объекты создаются на основе концессионных соглашений. На пять основных объектов мощностью 585 тысяч тонн в год концессионные соглашения уже заключены (Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань, Нижневартовск и Нефтеюганск). Объект в Нефтеюганске уже создан. По двум объектам на 20 тысяч тонн концессионные соглашения планируется заключить в сентябре 2022 года.

В ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ) за счет средств субъекта осуществляется проектирование трех объектов мощностью 220 тысяч тонн (г. Муравленко, Новый Уренгой и Салехард). Общая стоимость проектов — около 9 млрд рублей. Концессионные соглашения на создание данных объектов могут быть заключены уже в первой половине 2023 года.

Со всеми регионами, входящими в состав Уральского федерального округа, ППК РЭО подписаны дорожные карты по созданию перспективных объектов в сфере обращения с ТКО. Финансирование создания новых мощностей может быть обеспечено ППК РЭО в объеме до 95% от суммы необходимых инвестиций, путем предоставления льготных займов концессионерам на срок до 12 лет.