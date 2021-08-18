Ураган с градом сняли на видео на подходе к Москве

На Москву с запада надвигается ураган. В Жуковке, на Рублевском шоссе, уже дует штормовой ветер, льет ливень и идет град. Очевидец снял разгул стихии на видео.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Ранее синоптики предупредили, что вечером 18 августа в Москву на смену 30-градусной жаре придет сильная гроза. Резкое изменение погоды может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Врачи в это время советуют пить побольше воды и не злоупотреблять алкоголем и сладкой газировкой.

Накануне главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала «360», что ближе к вечеру 18 августа к столице приблизится холодный атмосферный фронт. По ее словам, он придет на сильно разогретую подстилающую поверхность, поэтому на температурном контрасте пройдут сильные ливни и грозы. Во время непогоды порывы южного ветра могут достигать 25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, лить в Москве будет всю ночь.