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    20 июля 2021, 21:11

    Ураган с градом придет в Челябинскую область

    Дарья Морозова

    Резкое ухудшение погоды ожидается в Челябинской области. МЧС предупредило местных жителей об урагане. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    21 июля спрогнозированы гроза, град и ветер до 20 метров в секунду.

    «В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — рассказали в МЧС.

    22 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди, а 23 июля ситуация может повториться.