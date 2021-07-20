Ураган с градом придет в Челябинскую область

Резкое ухудшение погоды ожидается в Челябинской области. МЧС предупредило местных жителей об урагане. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

21 июля спрогнозированы гроза, град и ветер до 20 метров в секунду. «В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — рассказали в МЧС. 22 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди, а 23 июля ситуация может повториться.