Ураган ожидается в Красноярске

Жителей Красноярского края предупредили о надвигающемся урагане. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

«По прогнозам синоптиков в центральных районах края и региональной столице ожидается штормовой западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунде и метель», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В некоторых районах ветер будет достигать 25 метров в секунде. Местных жителей призвали по возможности не выходить из дома. Автомобилистов попросили не ездить на длинные расстояния.