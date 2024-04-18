Экология 18 апреля 2024, 14:46 Упаковку парфюмерии «Лэтуаль» будут перерабатывать после электронных торгов

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Компания «Лэтуаль» (ООО «АЛЬКОР И КО») зарегистрировалась на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП). Она планирует заказывать утилизацию отходов от упаковки импортных товаров в рамках исполнения РОП.

«Не так давно мы перешли на новый механизм РОП — это эффективный инструмент компенсации стоимости утилизации и возврата отхода в новый экономический оборот, который признан во всем мире. Теперь за утилизацию отвечают загрязнители — производители упаковки. Конечно, компаниям выгоднее заниматься утилизацией самостоятельно, чем оплачивать экосбор в бюджет. ЭТП — отличный инструмент, который помогает организовать процесс без лишних усилий и волокиты. При этом компании могут быть уверены в добросовестности утилизатора», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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На данный момент на площадке уже зарегистрировались 2850 пользователей. Они разместили 1202 лота на сумму 2,9 млрд рублей.

«К ЭТП присоединилась компания «Лэтуаль» — российская торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии. Вскоре она начнет заказывать услугу по исполнению нормативов утилизации отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП)», — сказал руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

Одними из первых, кто выполнил норматив утилизации через ЭТП, стали компания «БАНКО» и утилизаторы «Сканди Пакк», Компания «Леруа Мерлен» и АО Каменская БКФ. Недавно к ЭТП присоединилась компания Tefal. Она будет заказывать утилизацию отходов электронных товаров.

Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов создали в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.