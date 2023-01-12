Экология 12 января 2023, 11:22 Упаковку от гамбургеров и картошки начнут перерабатывать в России

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Проектом займутся РЭО и «Вкусно — и точка»

Российский экологический оператор и российская сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» запустили проект по переработке отходов. С января 2023 года на упаковке продукции сети появится надпись с призывом к раздельному сбору отходов. Собранное вторсырье будет направлено на переработку.

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«РЭО активно сотрудничает с компаниями, чья деятельность отвечает принципам устойчивого развития. С 2023 года в сети питания в Москве появятся призывы к раздельному сбору отходов. На упаковках продуктов питания будут размещены QR-коды, при переходе по которым гости смогут узнать больше о проекте и мусорной реформе в нашей стране. Раздельно собранные отходы, картонная упаковка и стаканчики, будут отправлены на переработку. Эта работа проводится в рамках построения экономики замкнутого цикла и формирования новой модели поведения, более экологичной и осознанной», — отметил генеральный директор Денис Буцаев.

«Наша цель в рамках стратегии устойчивого развития — внедрять решения, направленные на сокращение, повторное использование и переработку упаковки и других отходов. Последовательно реализуя эту стратегию совместно с Российским экологическим оператором, вовлекая наших партнеров, поставщиков и миллионы наших гостей по всей стране, мы вносим свой вклад в развитие циркулярной экономики в России», — подчеркнула Ирина Коршунова, старший директор по устойчивому развитию сети «Вкусно — и точка».

«Вкусно — и точка» стремится передавать на переработку 4 фракции: картон, отработанное фритюрное масло, кофейный жмых и униформу.

Пилотный проект по раздельному сбору отходов в залах «Вкусно — и точка», который уже стартовал в Москве, планируется распространить по всей стране. Важно, чтобы в упаковке не было остатков пищи и жидкости, поэтому остатки пищи следует выбрасывать, а жидкость выливать в контейнер для смешанных отходов.

Компания уже ежегодно направляет на переработку не менее 2500 тонн картона от транспортной упаковки и около 5000 тонн фритюрного масла. Если представить их в виде железнодорожного состава, то потребуется 122 цистерны для перевозки. Около 3000 тонн фритюрного масла передается на переработку в биодизельное топливо, и порядка 2000 тонн направляется на переработку в хозяйственное мыло и смазочные материалы. С 2022 года переработка отработанного фритюрного масла в биотопливо полностью локализована и впервые в России осуществляется отечественными партнерами «Вкусно — и точка».

Более подробная информация о проекте доступна по ссылке.

О ППК РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) — публично-правовая компания, созданная по указу Президента России, чтобы сформировать комплексную систему обращения с отходами. Среди главных целей РЭО — сокращение объёма отходов и развитие инфраструктуры по их переработке, инвестиционная поддержка отрасли, вовлечение отходов в хозяйственный оборот, а также формирование новой экологической культуры среди населения и популяризация раздельного сбора отходов. К 2030 году в стране будет сортироваться 100% отходов, а объемы полигонного захоронения сократятся вдвое. Также благодаря развитию экономики замкнутого цикла вторсырье будет использоваться в строительстве дорог, домов, в сельском хозяйстве и промышленности.

О компании «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» — ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах РФ. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 850 точек сети.