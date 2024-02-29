Экология 29 февраля 2024, 12:16 Упаковку для соков начнут перерабатывать с помощью электронной платформы РЭО

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На Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), зарегистрировалась компания «Сады Придонья». Она будет заказывать утилизацию комбинированной упаковки.

«Новый механизм расширенной ответственности производителей (РОП) действует с начала этого года. Мы убедились в востребованности созданной РЭО площадки. Ее пользователи могут не только заказать услугу по исполнению нормативов у проверенных утилизаторов, но и рассчитать экосбор. Многие участники ЭТП и эксперты отрасли уже высоко оценили ее функционал», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На площадке уже зарегистрировано 2470 пользователя. Они разместили 1134 лота на сумму 2.8 млрд рублей. Компании также могут проводить сделки по купле-продаже вторсырья.

«С 2024 года производители обязаны отвечать за утилизацию отходов своих товаров и упаковки. Исполнить нормативы утилизации можно через проверенных утилизаторов, которые зарегистрированы на цифровой платформе РЭО по торговле вторсырьем. Еще одна компания стала ее пользователем — компания „Сады Придонья“ будет заказывать услугу по исполнению нормативов утилизации комбинированной упаковки на нашей площадке. Все больше компаний начинают следовать принципам экономики замкнутого цикла, и ЭТП в этом плане является удобным инструментом», — отметил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке.