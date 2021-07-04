Упаковку для кетчупа могут запретить в России

Российский экологический оператор (РЭО) внес в перечень товаров, не подлежащих переработке, дойпаки, из которых изготавливают, в том числе, упаковку для кетчупа, майонеза, детского питания и т. п. Одиy из основных компонентов дойпаков — пластик, его РЭО вместе с Минпромторгом предлагают заменить на алюминий или стекло.

Дойпаки, как правило, используют для фасовки жидких товаров вроде фруктового пюре или соусов. Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что РЭО составил и направил на рассмотрение в Минпромторг и Минприроды перечень продукции, которую трудно или невозможно переработать в России. «В него входит и „дойпак“ из многокомпонентных материалов. Такая упаковка, как правило, к сожалению, не перерабатывается», — говорит Буцаев.

Он также добавил, что РЭО при составлении перечня руководствовался процентом отбираемости для сортировки товаров. И у дойпака она оказалась нулевой, упаковку не отбирают для переработки в России. «Внутри такой упаковки всегда есть остатки еды, которые крайне трудно вымыть. И весь выброшенный Doypack не сортируется и идет на захоронение или на сжигание», — пояснил Денис Буцаев.

В РЭО также поясняют, что замена дойпакам уже существует в ввиде упаковок из ПЭТ, стекла, стали и алюминия. К примеру, кетчуп можно найти на прилавке в банках или бутылках. Такая тара состоит из одного компонента, она не композитная, ее легче помыть, потому она перерабатывается. В то же время срок годности у кетчупа во всех трех видах упаковки идентичен и составляет 1 год, а после вскрытия товара в любой из упаковок, его нужно хранить в холодильнике.

Однако сами производители пока неоднозначно оценили возможности запрета дойпаков. По мнению представителей Союза переработчиков пластмассы и Национальной конфедерации упаковщиков, их замена может привести к удорожанию продукции. Такая информация следует из писем компаний в Минпромторг, с которыми ознакомились «Известия». При этом, как ранее заявляли в РЭО, удорожание если и произойдет, то не более, чем на десятые процента стоимости товаров.

РЭО опубликовал список самых неэкологичных типов товаров и упаковки в июне. В него вошли 28 позиций. Среди них — одноразовые трубочки, вилки и тарелки, упаковка для яиц, тюбики для пасты и другое. Для всех товаров из перечня на рынке уже существует более экологичная альтернатива, которая перерабатывается.