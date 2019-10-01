Упаковке сока можно дать вторую жизнь. Как перерабатывают мусор в Балашихе

Француженка Селена приехала погостить к родственникам в Подмосковье и не сразу разобралась с новыми синими и серыми баками для мусора. Но корреспонденты «360» не дремлют — вместе со съемочной группой школьница отправилась на завод по производству продукции из вторсырья. Чтобы своими глазами увидеть, как пакет из-под сока обретает вторую жизнь.

Упаковку тетрапак надо выкидывать в синий контейнер, чтобы она могла пойти на вторичную переработку и получить вторую жизнь. Что из нее можно сделать? Например, новую красивую ручку.

Селене недавно исполнилось семь, и она впервые на заводе. Пакеты тетрапак проходят достаточно длинный путь до того, как они превращаются в шариковые ручки. Упаковки тетрапак отделяют от бумаги, остается — полиэтилен и алюминий. Такая смесь называется полиаллюминий, потом эту смесь отмывают и гранулируют, и вот уже из гранул можно сделать ручки. Гранулы засыпают в шейкер. Коктейль, из которого можно отливать элементы для ручек — готов!

Но ручки делают не только из пакетов сока, но еще и из щеток. У зубной щетки очень сложно переработать верхнюю часть, поэтому специально обученный человек, отрубает щеткам головы. Также, чтобы получить новые шариковые ручки, можно переработать фломастеры или маркеры.