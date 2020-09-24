«Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» представила уникальный атлас Арктики. Во время пресс-конференции группа ученых презентовала издание, над которым трудились более 140 авторов.

Атлас «Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы» — масштабный проект компании «Роснефть». Он состоит из 15 тематических разделов и представляет собой собрание ценных научных данных по физической географии, экологии, истории исследований и экономическому потенциалу Арктической зоны России.

Источник фото: Михаил Фролов, ИД «Комсомольская правда»

Главная цель атласа — собрать всеобъемлющее представление о регионе и его значении для человека. Над изданием трудились более 140 авторов в течение нескольких лет.

«Мы отправляем по несколько экземпляров в научные библиотеки по всей стране. У нас большой коллектив авторов и научных организаций был привлечен, все они тоже получили по экземпляру, чтобы студенты и преподаватели могли пользоваться атласом», — рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО «НК „Роснефть“» Александр Пашали.

Источник фото: Михаил Фролов, ИД «Комсомольская правда»

«Роснефть» продолжает комплексное исследование Арктики. С 2012 года проведено уже более 20 научно-исследовательских экспедиций.

«Кроме этих исследований также большое значение имеет разработка новых технологий. Например, мы разрабатываем специальные арктические масла и смазки, без которых невозможна эксплуатация техники в этом регионе. Разрабатывается специализированная морская техника ледового класса, которая в принципе отсутствует, потому что в таких условиях до сих пор не было нужды в эксплуатации. Поэтому все это сугубо практическое значение имеет», — заявил Пашали.

Накануне завершилась еще одна экспедиция, которую организовала «Роснефть» совместно с Институтом проблем экологии имени Северцова и Центра морских исследований МГУ. Изучали главных жителей сурового края — белых медведей и моржей.

Источник фото: Михаил Фролов, ИД «Комсомольская правда»

Инструментальные методы исследования. Спутниковые передатчики, которые мы вешаем на белых медведей или устанавливаем на китов или на моржей, — это очень эффективный метод. Также мы используем фотоловушки, которые позволяют фиксировать этих животных, так сказать, не приближаясь к ним и не вступая с ними в контакт Вячеслав Рожнов академик РАН, директор Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН.

Все данные, полученные в ходе экспедиции, уже переданы для анализа в лаборатории, а также аналитикам и группе ученых.