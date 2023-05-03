Экология 03 мая 2023, 10:46 Ульяновская область вошла в число лидеров по росту уровня обработки и утилизации

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С 2019 года на территории региона введено 80 тысяч тонн в год мощностей по обработке

Ульяновская область стала одним из лидеров по росту показателей, характеризующих количество твердых коммунальных отходов (ТКО), направленных на обработку и утилизацию, по сравнению с прошлым годом. Российский экологический оператор по итогам первого квартала 2023 года провел анализ динамики достижения в регионах показателей федерального проекта, характеризующих обработку и утилизацию ТКО, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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«Одним из лидеров по росту показателей по сравнению с предыдущим годом стала Ульяновская область, где прирост показателя по обработке ТКО составил 16 процентных пунктов, а по утилизации — 22,3 процентных пункта», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ноябре 2022 года на территории региона введен в промышленную эксплуатацию новый объект обработки мощностью 50 тысяч тонн в год. В совокупности с мероприятиями по увеличению массы обработанных ТКО на ранее действующем объекте мощностью 30 тысяч тонн год, доля отобранных и направленных на утилизацию вторичных ресурсов в регионе увеличилась в 2 раза по сравнению с 2022 годом.

За время реализации федерального проекта с 2019 года на территории региона введено 80 тысяч тонн в год мощностей по обработке и 247 тысяч тонн в год — по утилизации, что позволяет с учетом ранее введенных объектов ежемесячно обрабатывать более 70% и утилизировать более 40% ТКО.

«При этом следует отметить, что при относительно небольшой массе образования ТКО в Ульяновской области регион входит в число лидеров по вкладу в достижение показателя по утилизации ТКО по Российской Федерации», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.