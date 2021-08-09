Улицы Сочи снова затопило ливнями

В Сочи многие улицы вновь оказались затоплены из-за сильных ливней, обрушившихся на курортный город минувшей ночью. Об этом сообщило РИА «Новости».

Местные жители поделились кадрами с последствиями обильных осадков в социальных сетях. На кадрах можно наблюдать подтопленные улицы и машины, стоящие в пробках и погрязшие в грязных реках. Люди стоят по пояс в воде, не отпуская из рук зонта.

Однако некоторые сочинцы узнали о подтоплениях только по соцсетям. Судя по комментариям, к утру понедельника от воды на улицах остались только следы.

В Сочи ранее объявили штормовое предупреждение, которое действует и по сей день. В главке МЧС по Краснодарскому краю предупредили горожан о возможных смерчах, ливнях с грозой, а также подъеме уровня воды в реках. Спасатели призвали жителей и туристов оставаться дома, а также сложить ценные вещи в водонепроницаемую ткань.

В конце июля в Сочи в результате наводнения подтопило ряд жилых домов, а также было нарушено электроснабжение.

В минувшую пятницу улицы Екатеринбурга оказались затоплены после сильного ливня.