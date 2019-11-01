Украинские сбросы угрожают Черному морю

По словам ученого, в Каркинитский залив Черного моря на регулярной основе сбрасывают пресную воду из Днепра. Из-за этого образуется сероводород, который негативно влияет на аквакультуру Черного моря.

Сероводород образуется, когда речная вода оседает на дно. Он угрожает живым организмам акватории.

«Этот залив, я думаю, будет потерян с точки зрения тех видов, которые там есть: им придется либо мигрировать, либо исчезнуть», — процитировал слова Георга-Копулоса сайт «Русская планета».