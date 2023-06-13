Экология 13 июня 2023, 09:16 Украинские депутаты подсчитали сумму ущерба от повреждения Каховской ГЭС Верховная рада Украины оценила ущерб от повреждения Каховской ГЭС в 1,5 млрд евро РИА «Новости»

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Повреждение Каховской ГЭС и произошедшее из-за этого подтопление нанесли окружающей среде ущерб на сумму более 1,5 миллиарда евро. К такому выводу пришли в комитете Верховной рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской областной администрации киевского режима Александр Прокудин.

Он рассказал об итогах выездного заседания комитета, на котором обсудили ЧП на Каховской ГЭС, мониторинг качества воды, бурение новых скважин и госконтроль над ценами на питьевую воду. Александр Прокудин возложил вину за разрушения на Россию и заявил, что вышедшая из берегов вода затопила около 55 тысяч гектаров леса.

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«Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде уже составляет более 1,5 миллиарда евро», — заявил чиновник.

Удар по Каховской ГЭС нанесли около двух часов ночи 6 июня. В результате произошел разлив воды из Каховского водохранилища и подтопление территории. Председатель правительства российской части Херсонской области Андрей Алексеенко оценил ущерб в 11,5 миллиарда рублей. Местным жителям выделят единовременные выплаты, компенсируют потерю вещей первой необходимости и вред здоровью.