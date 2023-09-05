Экология 05 сентября 2023, 09:27 Уклонистов от оплаты за вывоз мусора в Костроме найдут через систему прослеживаемости РЭО

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Региональный оператор по обращению с отходами в Костромской области ООО «ЭкоТехноМенеджмент» подключился к автоматизированной информационной системе «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО»). В первую очередь система займется поиском юридических лиц, уклоняющихся от заключения договора с регоператором. В 2021 году «уклонисты» по всей стране не заплатили 100 млрд рублей.

«Таких юридических лиц в стране немало, и некоторым из них удается пребывать в таком положении годами, по сути подбрасывая свои отходы на чужие площадки. Суммарный объем недополученных платежей за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальным отходами (ТКО) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уклонившихся от заключения договора, по состоянию на 2021 год оценивался в 100 млрд рублей год в масштабах Российской Федерации. Такие „уклонисты“ существенно замедляют ход процессов оздоровления отрасли и формирования комплексной системы обращения с ТКО, запущенных национальным проектом „Экология“ и соответствующими указами Президента Российской Федерации», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Функционал блока по поиску «уклонистов» максимально самостоятелен и завязан на работу с массивами данных о коммерческой деятельности организаций и предприятий в заданном районе. Система обрабатывает сведения о юрлицах, их контактах и фактически осуществляемых ими операциях, а затем производит сверку списка активных организаций с перечнем действующих клиентов регионального оператора. Так она отбирает организации, которые точно образуют отходы, но не были известны региональному оператору по обращению с отходами ранее и никогда не оплачивали его услуги.

Как неоднократно отмечал Буцаев, задача поиска и верификации сведений об отходообразователях всегда была одной из ключевых и при этом одной из самых проблемных в отрасли. Полнота данных об отходообразователях влияет на ход формирования комплексной системы обращения с ТКО сразу на нескольких уровнях.

Эти данные учитываются при разработке территориальных схем обращения с отходами в субъектах РФ и при расчетах объемов образования ТКО, включая формирование нормативов образования. Планируемая выручка регоператора зависит от них напрямую, и вся его деятельность будет подстраиваться под этот финансовый план. Но даже неучтенные отходы все равно должны быть вывезены, и финансовая ответственность за это в конечном счете возлагается на добросовестных отходообразователей, которые уже исправно платят за вывоз своих собственных отходов.

По словам генерального директора ООО «А.ПРО» Марии Чахниной, блок для поиска и работы с новыми контрагентами в АИС «АПРО» позволяет не только выявлять неплательщиков, но и в значительной мере автоматизировать работу с ними. В системе доступны автоматические формирование и рассылка уведомлений о законодательно обоснованной необходимости заключить договор с регоператором, формирование и выставление начислений по задолженностям в зависимости от конкретных параметров найденного юрлица: сроке его работы, значениях нормообразующих показателей и т. п., ведение претензионной работы по шаблонам, предоставленным регоператором. Документы могут направляться в электронный документооборот (ЭДО), что многократно повышает эффективность проводимой работы по выявлению неплательщиков и позволяет действительно улучшить собираемость платежей, отмечают в РЭО.

Хотя в отрасли обращения с отходами в ходе реформы появилось большое количество высокотехнологичных, наукоемких решений по автоматизации, нельзя недооценивать важность простых, прикладных решений, подобных блоку по поиску и работе с новыми контрагентами АИС «АПРО», считает заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

«Именно цифровые инструменты, обслуживающие самые базовые задачи регионального оператора и максимально облегчающие работу его сотрудников, в конечном счете окажут наибольшее влияние на проникновение цифровизации в отрасль. Люди должны хотеть пользоваться новыми возможностями, которые дает им „цифра“, и четко понимать, зачем им это нужно. И только когда они на практике увидят, как новые подходы действительно помогают в их работе, убедятся в положительном экономическом эффекте, они будут готовы делегировать больше задач по информатизации», — отметил он.

Все преимущества сквозной цифровизации работы регоператора, которые доступны уже сейчас, можно будет эффективно использовать, только если сами регоператоры будут хотеть внедрять новые технологии у себя на местах. В этом смысле пример с АИС «АПРО» очень показателен, указал Буров. Внедрение блока по поиску и работе с новыми контрагентами для региональных операторов осуществляется бесплатно, а выгоды, получаемые организацией, понятны как уполномоченным лицам, так и сотрудникам абонентских отделов.

«Это положительно сказывается на мотивации работать с системой, и отрасли в целом пригодилось бы больше автоматизированных решений такого рода. Именно с этой целью РЭО проводит работу по формированию требований к типовому решению по автоматизации деятельности регионального оператора, и уже в скором времени доступ к самым простым, надежным и эффективным цифровым инструментам для решения прикладных задач по организации деятельности по обращению с отходами должен стать проще», — добавил Буров.

Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО») была создана Российским экологическим оператором совместно с ООО «Большая Тройка».