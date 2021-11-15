Ухудшение погоды начнется в Нижегородской области

Похолодание начнется в Нижегородской области. Также в регионе выпадет снег. Об этом сообщил «ФедералПресс».

15 августа в городе пройдет небольшой снег. Температура будет варьироваться от 0 до -2 градусов. 16 ноября также ожидается повышенное давление. Днем температура будет аналогичной. При этом скорость ветра составит 15 метров в секунду.

В среду станет теплее: температура поднимется до 1-3 градусов. При этом в четверг ожидается похолодание до -3 градусов.

19 ноября в регион придет сильный туман и снегопад. Температура будет варьироваться от 0 до -2 градусов. В выходные будет переменная облачность, небольшой снег и туман. Температура составит от -1 до +1 градуса.