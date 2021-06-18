Угрозы торфяных пожаров в Москве пока нет

Интенсивные торфяные пожары в Москве пока не прогнозируют. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС, пока что из-за надвигающейся жары нельзя обещать повторения ситуации 2010 года.

Он тем не менее предупреждает, что при слишком высоких температурах в более длительный период, например до конца июня, угроза будет выше.

«Выпало много осадков в мае, очень много. Кроме того, осадки были в первой половине июня. Они, правда, были не очень равномерными, но пока опасности интенсивных торфяных пожаров нет», — сказал он.

По словам специалиста, пока неочевидно, что жара продолжится так долго.