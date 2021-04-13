Угроза загрязнения Байкала отходами возникла из-за таяния снега

В Байкальске Иркутской области ввели режим ЧС. Есть угроза попадания отходов целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) с талым снегом в Байкал. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в Instagram.

«В Байкальске введен режим ЧС. Главная цель — избежать подтопления карт-накопителей БЦБК талыми водами. <…> По моему поручению было проведено обследование полигонов с картами-накопителями. Специалисты однозначно установили: есть риск перелива вод. Это прямая угроза утечки отходов в Байкал», — написал на своей странице в соцсети губернатор.

Кобзев напомнил, что в январе и феврале в Слюдянском районе осадков было в три раза больше нормы. Сейчас снег начал активно таять. Ситуацию могут осложнить дожди — их ждут уже скоро. Руководитель Иркутской области подчеркнул, что утечки отходов в Байкал нельзя допустить. По его словам, чтобы избежать загрязнения озера, в первую очередь необходимо понизить уровень надшламовых вод в картах-накопителях.

Два года назад российский стилист Сергей Зверев устроил одиночный пикет на Красной площади против строительства завода по выкачиванию питьевой воды из Байкала для продажи в Китай. Тогда Зверев заявил, что защищал свою родину, а так как он узнал о строительстве поздно, то «действовать нужно было очень громко».