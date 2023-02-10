Эксклюзив 10 февраля 2023, 13:37 Угроза наводнения заставила закрыть дамбу в Санкт-Петербурге Начальник Гидрометцентра Колесов: в Санкт-Петербурге поднимется шквалистый ветер до 25 м/с Unsplash

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Сильный ветер спровоцировал подъем воды в реках Санкт-Петербурга и заставил закрыть дамбу. Начальник Гидрометцентра Александр Колесов сказал «360», что пик непогоды наступит ближе к вечеру, а в выходные петербуржцев ждет настоящая зима.

Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение — 10 февраля в восточной части Финского залива из-за прохождения атмосферного фронта усилится юго-западный и западный ветер, порывами до 25 метров в секунду. Синоптик сказал, что в Санкт-Петербург он придет около 14-16 часов и ослабнет до 15-20 метров в секунду. Тяжелей всего придется жителям на территории между северо-востоком Финского залива в Курортном районе и Выборгским районом.

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«Все это смещается в сторону Санкт-Петербурга, угроза того, что будет очень высокий уровень воды, близкий к наводнению, из-за этого закрыли дамбу. <…> Снег, атмосферный фронт проходит. В начале ночи все ослабнет, и станет уже более-менее спокойно», — сказал синоптик.

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Комплекс защитных сооружений закроют, хотя явной угрозы наводнения нет, сказал он. Уровень воды на Невской губе и в устье реки Невы поднимется до очень высокого, близкого к критическому. Для февраля наводнения — явление нехарактерное, объяснил Александр Колесов. За всю историю Санкт-Петербурга произошло всего 12 случаев, шесть из них — в XXI веке.

Температура воздуха в пятницу повысится до 0 градусов, а на некоторое время уйдет в «плюс», но вечером опять похолодает. В выходные ветер стихнет, придет комфортная зимняя погода, предупредил Александр Колесов.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу объявило, что выходить на лед крайне опасно, ведь из-за сильного ветра может подняться уровень воды и разрушиться ледовый покров.