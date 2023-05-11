Экология 11 мая 2023, 12:10 Удмуртская Республика стала лидером по продаже вторсырья в ПФО

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Удмуртская Республика, Саратовская и Нижегородская области вошли в топ-3 регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по сумме выставленных лотов на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора. Всего указанные субъекты РФ выставили лотов на 24 млн рублей.

«В ПФО Удмуртская Республика, Саратовская и Нижегородская области стали лидерами по купле-продаже вторресурсов. Эти субъекты РФ разместили лотов на 24 042 900 рублей. Напомню, что работа торговой площадки отвечает принципам экономики замкнутого цикла и создавалась как удобный инструмент для продажи вторичных материальных ресурсов, а также для исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) игроками отрасли», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Удмуртская Республика разместила 19 лотов на 13 996 400 рублей в категориях полимеры, текстиль, макулатура, резина. Саратовская — 18 лотов на 7 240 000 рублей в категориях стеклобой, макулатура, полимеры, цветные металлы. Нижегородская — 12 лотов на 2 806 500 рублей в категориях полимеры, металлы, макулатура.

Всего 14 регионов ПФО — Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская Республики, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области — разместили 66 лотов на 50 109 751 рубль.

«Нашей площадкой уже воспользовались более 850 компаний, сумма их лотов достигает около 800 млн рублей. Востребованной стала услуга по исполнению РОП, активно проходят сделки по продаже вторсырья. Мы работаем над улучшением качества работы площадки, поэтому призываем компании пройти опрос. Для тех, кто его пройдет, бесплатно предоставим на месяц услугу „Личный брокер“», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Для прохождения опроса необходимо зарегистрироваться на площадке по ссылке.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). К площадке присоединились 890 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 807 миллионов рублей.