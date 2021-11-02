Ученый заявил, что потепление выгодно для России

Научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семенов опроверг заявление Финляндии о том, что Россия находится на грани инфраструктурной и природной катастрофы из-за повышения температур. Об этом написал сайт Pravda.Ru.

По словам ученого, в некотором смысле таяние льдов России как раз «на руку». Глобальное потепление поможет стране наладить новые экономические транзиты.

«Повышение температуры имеет положительное значение для нашей страны. Когда освобождается ото льда в значительной степени акватория Севморпути, то навигация становится легче, она становится продолжительнее, в перспективе дает возможность нового торгового пути, что выгодно для России», — пояснил эксперт.

Однако если прогнозы финских ученых все же верны, то России, наоборот, придется вкладывать большие деньги в инфраструктуру. Фундаменты жилых зданий придется укреплять, а новые — строить по иным строительным нормам и правилам, чтобы они были более прочные, резюмировал Семенов.