Ученый рассказал, каким регионам грозит климатическое бедствие

Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что некоторым российским регионам следует опасаться затопления в будущем. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Речь идет о Санкт-Петербурге, Курганской области и востоке Челябинской области. Уточняется, что это произойдет из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что увеличение в атмосфере парниковых газов, вызванное техногенной нагрузкой, приведет только к потеплению климата и ни к чему другому.