Ученый предупредил о росте смертности в России из-за жары

Волны жары, которые стали последствием глобального потепления, будут приходить в Россию все чаще и чаще. Из-за этого может начаться рост смертности. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» рассказал старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

«Одним из главных негативных последствий волн жары будут теплые ночи — есть разные отметки у медиков, но чаще всего это +20 градусов и выше, — когда человеческий организм просто не успевает отдохнуть. <…> Очевидно, что должны быть какие-то адаптационные мероприятия. И если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — приводит издание слова собеседника.

По словам ученого, в России много людей умирает в зимний период, а сейчас смертность от холода на фоне глобального потепления уменьшается. Чернокульский подчеркнул, что приспосабливаться к новому климату нужно не только людям, но и экономике. В будущем придется выводить новые засухоустойчивые культуры и использовать новые строительные материалы.

Ранее швейцарские ученые пришли к выводу, что человечество ждет аномальная жара: с 2021 по 2050 год температура будет повышаться до семи раз чаще обычного. Исследователи призвали готовиться к этому уже сейчас.