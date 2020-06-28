Ученый предсказал гибель сибирских городов из-за климата

Ученые уже давно фиксируют значительное потепление климата в России, особенно это касается Сибири. Согласно информации Службы по контролю изменений климата программы «Коперник», в некоторых регионах температура в мае превысила норму на десять градусов, а зима местами выдалась необычайно теплой.

Ученый-климатолог Юхан Киленшерна уверен, что аномально жаркая погода является частью общего потепления климата на планете. С другой стороны, он призвал внимательно следить за тенденцией и подчеркнул, что температурные рекорды фиксируются регулярно в разных точках Земли, поэтому показания одного года пока нельзя назвать закономерностью.

«Можно констатировать, что в отдельных районах Арктики стало теплее на три-четыре градуса, чем было в конце XIX века. В Швеции с тех пор стало теплее на два градуса», — рассказал он в разговоре с изданием.

Климатолог утверждает, что потепление в Сибири будет иметь такие последствия, как лесные пожары и обширное таяние вечной мерзлоты. Последняя может спровоцировать выброс в атмосферу метан и углекислый газ, которые усугубят парниковый эффект.

«Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и села просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях», — подчеркнул Киленшерна.

В заключение он указал, что даже если потепление не очень заметно, температура уже выросла на три-четыре градуса и «последствия этого будут ощущаться еще много лет».