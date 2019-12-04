Ученый показал, как белый медведь смоет надпись «Т-34»

Российский биолог Анатолий Кочнев смонтировал ролик, чтобы показать, что белому медведю с надписью «Т-34» на боку не грозит смерть от голода.

Старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев опубликовал в YouTube видео, в котором показано, как белый медведь очищается от грязи. Он обтирается об лед и купается в холодной воде.

«Этот ролик я сделал ради того, чтобы успокоить всех добрых самаритян, которые волнуются о судьбе белого медведя „Т-34“. Шутка, конечно, очень некрасивая по отношению к хищнику, символизирующему чистоту Арктики. Но и с голода от этого он ни в коем случае не умрет, потому что пачкаться белые медведи умеют и покруче, чем жалкая надпись краской. Но при этом дружат с гигиеной и красоту наводить умеют», — объяснил Кочнев свое видео.

Биолог также сообщил, что место съемок видео с медведем, которому на боку неизвестные написали краской «Т-34», до сих пор не установлено. Предполагается, что медведь живет на Чукотке, но местные инспекторы не видели медведя с надписью.

Видео с медведем, у которого на боку написано «Т-34», появилось в понедельник. На кадрах видно, как вдоль дороги идет белый медведь с надписью, сделанной черной краской. После появления видео зоозащитники выразили беспокойство, что из-за отсутствия маскировки хищник не сможет охотиться.