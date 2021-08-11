Ученый оценил масштабы разлива нефти в море под Новороссийском

Площадь разлива нефти в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше заявленного. О возможных последствиях рассказал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии РАН Андрей Костяной, написала «Газета.ru».

«В среднем для этого района — от Крыма до Джубги, в районе Новороссийска, нефтяные пятна, которые мы обычно наблюдаем, имеют площадь один квадратный километр. В основном они связаны с судоходством, когда суда производят технологические сбросы нефтепродуктов. Поэтому для Черного моря это достаточно большой разлив», — заявил океанолог.

Эксперт добавил, что серьезной опасности разлив не представляет. Ветер отнесет пятно от берега, а легкие фракции нефти быстро испарятся.