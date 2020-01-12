Ученый объяснил причину сильного потепления в России

Нынешнюю зиму во многих регионах России никак нельзя назвать холодной и суровой. Оказывается в нашей стране в принципе потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем во всем мире.

По словам специалиста Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, вместе с глобальным потеплением на изменение погоды влияет режим осадков, циркуляция воздуха и воды в океане.

«Но если говорить именно о глобальном потеплении — наша страна теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете. А если говорить об Арктике — то в 3,5 раза», — рассказал климатолог «Российской газете».

Он добавил, что Россия находится в единственном поясе, где площади суши намного больше, чем площади воды.

«Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоемкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф», — пояснил Киселев.

При этом он отметил, что в России всплески тепла и холода могут обретать более резкий характер. Однако точный климатический прогноз на 2020-й сделать практически невозможно, заключил климатолог.

Несмотря на слова о глобальном потеплении и изменении погоды в России, утром 11 января москвичи увидели на дорогах города сугробы из мокрого снега. Но стоит отметить, что ждали его еще с начала зимы.