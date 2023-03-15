Экология 15 марта 2023, 03:25 Ученый Кузнецов рассказал, с чем связано обмеление Дона Ученый Кузнецов связал обмеление Дома с изменением климата

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На протяжении последних лет Дон значительно обмелел. О том, из-за чего это происходит, рассказал директор Института наук о Земле Южного федерального университета Андрей Кузнецов, сообщил портал «Привет-Ростов.ру».

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По словам специалиста, одна из главных причин обмеления заключается в резком изменении климата. Ученный подчеркнул, что из-за теплых зим в реку попадает мало талых вод. При этом испаряемость воды растет. При этом большой объем воды тратится на аграрные работы, написали Nation News.