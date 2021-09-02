Ученый Ильяшенко назвал причины исчезновения видов животных в России

В России за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, еще 11 видов признаны, вероятно, вымершими. Заведующий Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко рассказал «360», что виды исчезают по многим причинам, среди которых главную роль играет деятельность человека.

Одной из причин ученый назвал изменение места обитания. По его словам, виды, которые признаны, вероятно, вымершими, очень требовательны к месту, где проживают.

«Под влиянием человека и по другим причинам, например изменение климата, они вымирают. Сейчас идет засуха, не все виды могут ее выдержать», — сказал он.

Еще одной причиной Ильяшенко назвал неумеренную истребительную охоту. Россия единолично ее не может контролировать, так как при перелете, например, птиц в теплые страны, их могут истреблять другие государства. Он напомнил, что из-за охоты несколько веков назад исчезли морские коровы. Вид был открыт человеком в 1741 году, а истреблен к 1768 году.

На популяцию животных влияют и сельское хозяйство, изменение климата. Последние годы по всему миру происходят крупные лесные пожары. Раньше они тоже были, отметил ученый. После них одни виды сменялись другими.

«Если не было бы пожаров, то и многих видов не было бы. После пожара идет смена растительности. Некоторые виды занимают эту нишу. Но сейчас масштабы совсем другие. Многие виды просто не успевают приспособиться», — рассказал «360» Валентин Ильяшенко.

Ученый добавил, что в прошлом году утвердили новый список Красной книги России. В него войдет около 500 видов, включая насекомых и других позвоночных.